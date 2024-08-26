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Балахнин выразил надежду на борьбу в РПЛ до последнего тура

Тренер Балахнин: болельщикам будет интересна борьба в РПЛ до конца сезона

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Алексей Даничев/РИА Новости

Делать прогнозы на то, как сложится концовка текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и смогут ли другие команды навязать конкуренцию действующему чемпиону «Зениту», сейчас не имеет смысла. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Предполагать, что может быть в следующем году, неактуально, это не имеет смысла. Допустим, в прошлом году у «Зенита» был отрыв, потом он сбавил, догнало «Динамо», «Краснодар» — тоже. Будет еще зимняя дозаявка, команды усилятся, и все может повернуться на 180 градусов. Я бы, конечно, хотел, чтобы была борьба до конца сезона. Болельщикам это точно будет интересно», — сказал Балахнин.

В РПЛ-2024/25 сыграно шесть туров, по их итогам возглавляет турнирную таблицу московский «Локомотив». Красно-зеленые накануне дома обыграли «Ростов» 3:2 и набрали 15 очков, отобрав лидерство у «Зенита», который, в свою очередь, сыграл вничью со «Спартаком» 0:0. На третьем месте расположился «Краснодар», в воскресенье обыгравший «Динамо» 1:0 – у обеих команд по 12 очков, и бело-голубые идут на четвертой строчке. Замыкает топ-5 «Спартак» с 11-ю баллами, а следом, набрав на очко меньше идет ЦСКА – красно-синие в минувшем туре разгромили «Акрон» 4:0.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что «Динамо» и «Краснодар» обязательно поборются за высшие места.

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