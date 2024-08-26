Экс-тренер сборной России похвалил Галактионова за работу с молодыми игроками

Преимущество московского «Локомотива» над другими командами заключается в том, что главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Для меня лидерство «Локомотива» примечательно. Во вчерашнем матче из 11 футболистов стартового состава было 10 россиян. При этом почти что вся атака и средняя линия — это молодые люди, от 18 до 24 лет. Это говорит о том, что есть специалисты в нашем футболе, такие, как Галактионов, которые знают, как работать с российскими игроками. И эта команда под его руководством создает очень здоровую конкуренцию тем командам, где играют максимум три российских футболиста, а остальные — привозные, те люди, которые должны давать сильный продукт.

«Локомотив» нащупал свою игру. Не без проблем, но эти проблемы решаются. Команда играет в очень динамичный и очень быстрый футбол, и на сегодняшний день, на мой взгляд, вполне закономерно находится в числе лидеров нашего чемпионата», — сказал Игнатьев.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке.

Ранее тренер Балахнин назвал закономерным лидерство «Локомотива» в РПЛ.