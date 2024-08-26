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Лидерство «Локомотива» в РПЛ назвали закономерным

Тренер Балахнин считает закономерным лидерство «Локомотива» в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Локомотив» закономерно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Лидерство «Локомотива» закономерно, они играют действительно хорошо. Но это стечение обстоятельств — в другом матче играли «Спартак» и «Зенит», где петербуржцы потеряли очки. Но «Локомотив» действительно выглядит прилично. Даже лишившись нескольких ведущих футболистов, они не потеряли своей игры и не утратили свежести», — сказал Балахнин.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках 6 тура РПЛ, она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке.

Ранее Балахнин заявил, что «Локомотив» по делу выиграл у «Ростова».

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