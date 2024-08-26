Боярский о «Зените»: тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что ему симпатична тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в команде, передает «Спорт-Экспресс».

«Семак держит руку на пульсе. Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична», — сказал Боярский.

Встреча «Зенита» и московского «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

Ранее Игорь Семшов назвал нервным матч между «Зенитом» и «Спартаком».