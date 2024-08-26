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Семшов назвал нервным матч между «Зенитом» и «Спартаком»

Экс-футболист Семшов о матче «Зенит» — «Спартак»: нервная игра

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РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал нервным поединок между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Получилась нервная игра без большого количества голевых моментов. Такие матчи бывают, когда встречаются команды, находящиеся вверху турнирной таблицы», — заявил Семшов.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

Ранее ничью со «Спартаком» назвали неплохим результатом для «Зенита».

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