КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» будет наказан за кричалку фанатов «Зенит» — позор российского футбола» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», — сказал Григорьянц.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

Ранее Юрий Семин раскрыл, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Зенитом».