«Локомотив» обошел «Зенит» и возглавил таблицу РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Главным арбитром матча был назначен Владимир Москалев.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). Команда выиграла пять противостояний, в том числе обыграла московский ЦСКА в пятом туре, и потерпела одно поражение. «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов — дважды команда победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла.

Ранее «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ.