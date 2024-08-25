«Премьера спектакля «Отцы и дети»: Миллер о ничьей «Зенита» и «Спартака»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал, как оценивает ничейный результат матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается). «Зенит» — чемпион!» — заявил Миллер.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее ничью со «Спартаком» назвали неплохим результатом для «Зенита».