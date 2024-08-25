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Ничью со «Спартаком» назвали неплохим результатом для «Зенита»

Экс-игрок Горшков назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Домашняя ничья с московским «Спартаком» является неплохим результатом для петербургского «Зенита» с учетом получаса игры в меньшинстве. Об этом «Чемпионату» заявил бывший футболист сине-бело-голубых Александр Горшков.

Он констатировал, что от «Зенита» можно было ждать большего на своем поле. При этом, заметил Горшков, «Спартак» имел преимущество. По его мнению, результат матча закономерен, поскольку большого количества моментов не было ни у одной из команд.

«Ничья — неплохой результат для «Зенита», учитывая, что полчаса играли в меньшинстве. Но все-таки болельщики ждали победу над «Спартаком» у себя дома», — сказал Горшков.

Встреча завершилась со счетом 0:0. При этом с 62-й минуты спартаковцы играли в большинстве после того, как в составе сине-бело-голубых вторую желтую карточку получил защитник Страхиня Эракович.

«Спартак» после шести туров набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14 очками остается на первой строчке. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», а москвичи примут казанский «Рубин».

Ранее тренер Тарханов заявил, что отсутствие игрока Глушенкова повлияло на «Зенит».

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