Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педро назвал самого сильного футболиста «Спартака»

Игрок «Зенита» Педро назвал Барко самым сильным футболистом «Спартака»

close
100%
Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Самым сильным футболистом московского «Спартака» является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро.

«Спартак» — большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты. Да, сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», — сказал Педро.

Накануне «Зенит» принимал «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. При этом с 62-й минуты спартаковцы играли в большинстве после того, как в составе сине-бело-голубых вторую желтую карточку получил защитник Страхиня Эракович.

Барко стал игроком «Спартака» этим летом, о его переходе было объявлено 25 июля. На данный момент он провел за команду шесть матчей во всех турнирах, забил в этих встречах два мяча и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после шести туров набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14-ю очками остается на первой строчке.

Ранее экс-игрок Мостовой заявил, что «Спартаку» для победы над «Зенитом» не хватило Соболева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами