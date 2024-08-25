Педро назвал самого сильного футболиста «Спартака»

Самым сильным футболистом московского «Спартака» является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро.

«Спартак» — большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты. Да, сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», — сказал Педро.

Накануне «Зенит» принимал «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. При этом с 62-й минуты спартаковцы играли в большинстве после того, как в составе сине-бело-голубых вторую желтую карточку получил защитник Страхиня Эракович.

Барко стал игроком «Спартака» этим летом, о его переходе было объявлено 25 июля. На данный момент он провел за команду шесть матчей во всех турнирах, забил в этих встречах два мяча и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после шести туров набрал 11 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14-ю очками остается на первой строчке.

Ранее экс-игрок Мостовой заявил, что «Спартаку» для победы над «Зенитом» не хватило Соболева.