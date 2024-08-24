«Счастья нет»: игрок «Спартака» о матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов раскрыл настроение команды после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит Sport24.

«Счастья нет. Я не думаю, что сейчас ребята зашли в раздевалку и радовались этой ничьей. Понятное дело, хотели победить. Тем более, повторюсь, после удаления шансов стало больше. В целом, неплохая игра с нашей стороны была. Но было бы лучше, если бы мы забили», — заявил Чернов.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее в «Зените» назвали закономерной ничью со «Спартаком».