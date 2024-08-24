Тренер «Спартака» Станкович поцеловал в лоб игрока «Зенита» после удаления

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович необычно отреагировал на удаление защитника петербургского «Зенита» Страхини Эраковича во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах. На бровке сербского футболиста встретил Станкович и поцеловал в лоб.

Станкович и Эракович вместе работали в сербской «Црвене Звезде», выиграли два чемпионства.

Матч завершился со счетом 0:0. Главным арбитром этой встречи был Виталий Мешков, кроме Эраковича желтые карточки он также показал Кристоферу Мартинсу, Хесусу Медине, Наилю Умярову и Даниилу Денисову (все — «Спартак»), а также Дугласу дос Сантосу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

Ранее стало известно, почему на матч со «Спартаком» вышел Вендел.