«Чемпионат мы не проиграем»: Станкович о матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, говоря об ожиданиях от матча с петербургским «Зенитом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), в эфире «Матч ТВ» объяснил значимость этого поединка.

«На этом матче футбол не заканчивается. Мы будем играть и после этого матча. Сегодня постараемся показать тот футбол, который мы хотим и придерживаться тех идей, которые мы хотим. Титул чемпионата мы сегодня не выиграем и не проиграем. Поэтому на эту игру нужно смотреть именно таким образом», — заявил он.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра началась в 17:30 по московскому времени, идет первый тайм, счет пока не открыт.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропускает.

Ранее ЦСКА разгромил «Акрон» в матче РПЛ.