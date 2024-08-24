«Все сложно»: Загитова о личной жизни

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова посетила шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым и Гариком Харламовым и очень кратко ответила на вопросы о своей личной жизни.

«Всего добилась, такая прекрасная. Как с личной жизнью?» — спросил Дорохов.

«Сложно с этим. Девочки, вы меня понимаете?» — ответила Загитова.

«Нет ухажеров?» — поинтересовался Мусагалиев.

«Все сложно», — вновь сказала фигуристка.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка занимается созданием собственного шоу «Хранители времени». Премьера пройдет в Казани 29 августа.

Ранее Загитова рассказала, что ей предлагали сниматься в постельных сценах.