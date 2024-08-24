ЦСКА и «Акрон» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и тольяттинского «Акрона» на матч 6 тура Российской премьер-лиги. Их публикуют пресс-службы клубов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Глебов, Кисляк, Яковлев, Шуманский, Койта.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Кузьмин, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Дмитриев, Тимошенко.

Матч между этими командами состоится в субботу, 24 августа, в Москве и начнется в 15:00 по столичному времени. На данный момент ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Акрон» с 4-мя баллами занимает 13-ю строчку.

Также сегодня состоятся еще три матча. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Факел» примет «Оренбург», а «Ахмат» на своем поле сыграет с «Химками».

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