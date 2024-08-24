В махачкалинском «Динамо» объяснили претензии к ЭСК

Махачкалинское «Динамо» выразило позицию по отношению к арбитру Яну Бобровскому, который, по мнению клуба, допустил ошибку не в пользу команды, а затем вновь получил назначение на матч с ее участием. Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы выразили свое мнение по отношению к арбитру, который допустил грубейшую ошибку в матче третьего тура и пропустил всего один тур. Мы просим обратить на это внимание, общественности. Получается, что судья может делать ошибки и не страдать. Мы написали открытое письмо, а дальше каждый делает свои выводы. Если ты что-то делаешь, то надо делать это правильно. Истина простая, не умеешь судить — не суди, не умеешь играть — не играй», — сказал Газизов.

В «Динамо» остались недовольны работой Бобровского в матче 3 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» (0:1). Клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию (РФС) с просьбой разобрать четыре эпизода с неназначенными пенальти в ворота нижегородской команды, а также назначенный 11-метровый в ворота махачкалинцев.

Ранее экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили раскритиковал судейство в РПЛ.