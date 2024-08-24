Чемпион «Больших шлемов» назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами

Бывший теннисит, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал ситуацию с оправданием итальянца Янника Синнера, первой ракетки мира, сдавшего в марте два положительных допинг-теста, двойными стандартами.

«С Синнером случилось так, как случилось, и все узнали вердикт уже по факту. А то, как вынесли… Да, на мой взгляд, это двойные стандарты, потому что должно быть определено, какое количество какого вещества допустима, а какое – нет. И тогда ни у кого не будет вопросов. Когда миллиграммы у кого-то играют роль, а у кого-то нет – это тоже неправильно. Считаю, что существуют двойные стандарты, и для ведущих теннисистов нормы более свободные», — отметил Ольховский.

Янник Синнер сдал в марте два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако оба раза в течение нескольких дней сумел опротестовать временное отстранение, а впоследствии был оправдан. При этом о допинговом деле Синнера стало известно только в августе. Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open.

Ранее Ольховский назвал вероятной встречу Даниила Медведева с Павлом Котовым в третьем круге US Open.