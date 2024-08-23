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Матч Медведева с Котовым на US Open назвали вероятным

Экс-теннисист Ольховский: есть шанс увидеть матч Медведева с Котовым

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Stephanie Lecocq/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможности встречи россиян Даниила Медведева и Павла Котова в третьем круге стартующего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.

«Посмотрим, как Павел готов на пять сетов. Думаю, что будет жарко, а пять сетов будет не очень просто выдержать. Будет интересно, и у Павла есть шансы – не такие сумасшедше-сложные соперники в первых двух раундах у него. Шанс увидеть российское противостояние в третьем круге есть», — подчеркнул Ольховский.

Даниил Медведев трижды играл в финале US Open, в том числе в прошлом году, когда уступил Новаку Джоковичу. На счету пятой ракетки мира одна победа на турнирах «Большого шлема», как раз в Нью-Йорке в 2021 году. Павел Котов дважды играл в основной сетке Открытого чемпионата США, но и в 2022, и в 2023 годах уступал в первом круге. По результатам жеребьевки россияне могут выйти друг на друга в третьем раунде.

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