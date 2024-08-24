Форвард сборной Норвегии обогнал Месси и Роналду

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром XXI века по среднему числу забитых мячей в проведенных матчах. Об этом сообщает PopFoot в соцсети «Х».

В нынешнем столетии 24-летний футболист забил 257 мячей в 315 матчах. Таким образом, на его счету в среднем 0,82 гола за игру. Для сравнения, показатель чемпиона мира в составе сборной Аргентины, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси составляет 0,78 – он забил 838 мячей в 1069 играх. Португалец Криштиану Роналду, выигрывавший «Золотой мяч» пять раз, в XXI веке забил 897 мячей в 1069 противостояниях.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В завершившемся сезоне чемпионата Англии Холанд провел за «Сити» 31 матч, забив 27 мячей. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В Лиге чемпионов «горожане» дошли до 1/4 финала, где уступили мадридскому «Реалу», который в итоге выиграл трофей.

Ранее «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Челси» в матче первого тура АПЛ.