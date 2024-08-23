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«Зенит» определился с кандидатурой нового нападающего

Журналист Мерло: «Зенит» близок к покупке аргентинского форварда Гондоу

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петербургский «Зенит» близок к покупке аргентинского форварда «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гондоу. Об этом в соцсетях сообщил южноамериканский журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, финальная встреча футболиста с руководством текущей команды состоится завтра, 24 августа. В случае успеха, трансфер Гондоу станет самой дорогой продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Ожидается, что 23-летний футболист подпишет контракт на четыре года с опцией продления еще на год.

Гондоу защищает цвета «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. За это время нападающий сыграл 38 матчей, в которых отличился 14 раз и отдал пять результативных передач.

В следующей игре зенитовцы сыграют против «Спартака» — встреча между этими командами пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на пятой строчке.

Ранее «Зенит» продлил контракт с двумя бразильцами.

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