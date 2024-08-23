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Еще один бразилец из «Зенита» может получить российский паспорт

«Спорт-Экспресс»: полузащитник «Зенита» Вендел может получить гражданство РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может получить гражданство России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, южноамериканец после подписания нового контракта с сине-бело-голубыми, о котором было объявлено 23 августа, может рассмотреть вариант вступления в российское гражданство. Однако на данный момент Вендел не обсуждал это с руководством петербуржцев.

В данный Вендел недоступен для игры с московским «Спартаком» — футболист пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатило за бронзового призера ОИ-2024.

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