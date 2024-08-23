В РФС объяснили, почему не стали дисквалифицировать ругавшегося матом Клаудиньо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение оштрафовать полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо за мат по ходу матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» новым регламентом. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, в новой редакции регламента прописано, что если оскорбительное поведение игрока не привело к удалению и не было отмечено в протоколе, то в первый раз он может быть наказан лишь денежным взысканием, а не дисквалификацией.

«Клаудиньо сказал, что он «в воздух» говорил, а не по отношению к кому-либо. Арбитр также сказал, что не воспринимает эти слова в свой адрес», — заявил Григорьянц.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак», с которым в предстоящем туре предстоит сыграть сине-бело-голубым, идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно наказание Клаудиньо за мат в игре с «Химками».