Главный тренер «Зенита» рассказал о характере травмы Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Максим Глушенков не может тренироваться в общей группе. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Травма серьезная — она не подразумевает никакого контакта, тренироваться Максим не может». На первое время даже никакой двигательной активности», — заявил Семак.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

Ранее капитан «Зенита» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».