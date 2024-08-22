«Спартаку» посоветовали использовать Соболева, пока есть возможность

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что московский «Спартак» должен дать нападающему Александру Соболеву возможность играть до решения его вопроса с трансфером. Его слова приводит РИА Новости.

«У Соболева есть еще время, чтобы разрешить сделку. Непонятно, почему он до сих пор не тренируется, он важный игрок команды, его можно пока использовать. Бывают противоречия между клубом и игроком, но игрок должен тренироваться и играть», — заявил агент.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее в «Зените» оценили прогресс переговоров по Соболеву.