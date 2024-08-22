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Стало известно, как приход Глушакова повлиял на атмосферу в «Химках»

Вратарь «Химок» Обухов заявил, что приход 15 новичков не испортил атмосферу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов заявил, что приход 15 новичков в летнее трансферное окно, включая бывшего капитана команды Дениса Глушакова, не испортил атмосферу в команде. Слова голкипера приводит Legalbet.

«Все новички «Химок» — нормальные и адекватные люди. Мы все общаемся на равных. На поле генералов нет. Поэтому с атмосферой в команде после прихода авторитетных ребят все хорошо», — сказал Обухов.

28-летний вратарь подчеркнул, что все футболисты в команде активно работают над улучшением игры, и выразил уверенность, что «Химки» ждет успех в текущем сезоне.

Летом 2024 года в подмосковную команду перешли четверо нападающих — Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов и Илья Порохов, четверо полузащитников — Денис Глушаков, Артур Юсупов, Лукас Вера и Илья Берковский, шестеро защитников — Седрик Гогуа, Неманья Анджелкович, Эдгардо Фаринья, Александр Филин, Дани Фернандес и Ориньо, а также один вратарь Никита Кокарев.

В пяти прошедших турах чемпионата России «Химки» одержали победу над «Рубином» (3:2), дважды сыграли вничью — с «Зенитом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также два раза проиграли — «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1).

«Химки» набрали пять очков и оказались на 10-й строчке в турнирной таблице.

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