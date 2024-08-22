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Назван самый удачный трансфер ЦСКА

Тренер Чанов заявил, что защитник Круговой усилил состав ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов назвал крайнего защитника Данила Кругового единственным новичком армейцев, который усилил состав. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Данил — это достаточно универсальный игрок, который готов покрывать много участков на футбольном поле как в обороне, так и в атаке. Думаю, можно сказать, что среди всех новичков на сегодняшний день только Круговой по-настоящему усилил команду», — сказал Чанов.

Круговой принял участие в шести матчах ЦСКА в сезоне-2024/25 и отдал два голевых паса. 26-летний защитник присоединился к армейцам летом 2024 года на правах свободного агента. До этого он выступал за петербургский «Зенит».

Чанов отметил, что другие новички ЦСКА — полузащитник Рифат Жемалетдинов и малийский нападающий Секу Койта — еще адаптируются к команде.

«Большое влияние здесь оказывает характер, а он у всех разный. У иностранцев ситуация еще тяжелее. Им нужно привыкать не только к новому коллективу, но и к новой жизни в новой стране», — сказал Чанов.

Бывший тренер ЦСКА призвал дать новичкам больше времени и не оказывать давления на них.

Ранее Чалов не забил пенальти в Лиге Европы.

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