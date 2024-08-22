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Для ЦСКА построят новую арену

Есмантович: переходим к строительству новой арены, согласование есть

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что в ближайшее время начнется строительство новой арены для армейского клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Там не только арена, там метро ЦСКА, намоленное место — Ленинградка, 39, строение 41. Ранее получил сообщение от вице-президента «Роснефти» - положительное заключение по проекту получили, переходим к строительству. Получили официальное согласование, выходим на первый экскаватор», — сказал Есмантович.

До 2018 года ЦСКА играл в Ледовом дворце на Ленинградском проспекте. Следом команда перебралась на арену, которая находится рядом с метро «Автозаводская». Стадион специально для клуба был переименован в «ЦСКА Арену». Ледовый дворец снесли, и новая арена будет построена на его месте.

В Кубке Гагарина сезона-2023/24 ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив в серии со счетом 1-4 будущему финалисту плей-офф КХЛ — ярославскому «Локомотиву».

Армейский клуб является самым титулованным клубом в истории отечественного и мирового хоккея. ЦСКА 37 раз выигрывал чемпионат страны, 12 раз брал Кубок. Во времена КХЛ клуб выходил в финал шесть раз, выиграв три Кубка Гагарина (занимает по этому показателю первое место в лиге вместе с «Ак Барсом» и «Металлургом»): в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ранее российский игрок ЦСКА заявил, что ему не нравилось жить в США.

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