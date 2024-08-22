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Бывший футболист посоветовал Тикнизяну принять предложение испанского клуба

Экс-игрок Дьяков о Тикнизяне: второй раз в «Севилью» могут и не позвать

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-защитник «Локомотива» Виталий Дьяков поделился мнением насчет возможного перехода полузащитника клуба Наира Тикнизяна. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Раньше Тикнизян был лучше, чем сейчас. Он стал лидером «Локо» в прошлом году, а потом что-то пошло не так. Интерес «Севильи»? Понятно, почему его не отпустили — «Локомотив» набивает цену. Если есть такой шанс, нужно ехать. Во второй раз в «Севилью» могут не позвать», — заявил Дьяков.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В его активе девять забитых мячей и шесть результативных передач. В июне сообщалось, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Тикнизяна.

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