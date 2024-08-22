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«Тоже будем ожидать в «ПСЖ»: в «Кубани» прокомментировали дебют 14-летнего Сафонова

Тренер «Кубани» Ещенко поддержал 14-летнего голкипера команды Сафонова

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Александр Ступников/РИА Новости

Исполнявший обязанности главного тренера «Кубани» в матче Кубка России против «Кубани‑Холдинга» Андрей Ещенко высказался о дебюте 14-летнего голкипера Романа Сафонова за команду и оценил поддержку Матвея Сафонова, который выступает на вратарской позиции в «ПСЖ». Его слова приводит Sport24.

«Да и сам Рома молодец — не боялся играть на выходах в столь раннем возрасте, вытащил эпизод 1 на 1. Думаю, этот матч даст ему толчок для дальнейшего развития. Плюс Сафонов из «ПСЖ» записал ему видеообращение, что будет еще больше приятно. Теперь своего Сафонова тоже будем ожидать в «ПСЖ», — заявил Ещенко.

21 августа 14-летний вратарь «Кубани» Сафонов дебютировал в Кубке России по футболу. Голкипер «Кубани» стал самым юным игроком, принявшим участие в матче Кубка страны. «Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

Действующий чемпион турнира — «Зенит». В суперфинале завершившегося розыгрыша петербуржцы обыграли «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее тренер «Кубани» объяснил решение выставить юношеский состав на матч Кубка России.

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