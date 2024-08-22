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Бывший футболист «Спартака» рассказал о разнице профессиональных и медийных команд

Футболист Яковлев: команды из профессионального футбола лучше готовы физически

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака», а сейчас игрок медийного клуба «Broke Boys» Павел Яковлев рассказал об отличии медиаклубов от профессиональных. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Команды из профессионального футбола лучше готовы физически. Очень важно находиться в тонусе», — заявил Яковлев.

33-летний футболист выступает за «Broke Boys» с 2024 года. В профессиональной карьере Яковлев играл в московском «Спартаке», «Крыльях Советов», «Факеле» и других командах.

22 августа «Broke Boys» последним из медийных клубов сыграет за право выйти в третий раунд Пути регионов Кубка России. Они сразятся с дзержинским «Химиком».

Ранее «Амкал» смог преодолеть барьер Второго раунда, а «2Drots» — нет.

Ранее футбольный клуб ZOV вылетел из Кубка России.

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