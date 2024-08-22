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В Колумбии заявили, что не отправляли команду на баскетбольный турнир в Россию

В Колумбии заявили, что не отправляли команду на баскетбольный «Кубок Дружбы»

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Баскетбольный клуб PARMA/VK

Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию. Об этом они написали в своих социальных сетях.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в «Кубке Дружбы». Не было дано одобрения игрокам и учебным заведениям. Будут предприняты юридические действия в связи с использованием нашего логотипа без разрешения», — заявили в федерации.

21 августа в стартовом матча «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53.

Самыми результативными игроками встречи стали Александр Шашков (27), Самсон Руженцев (26) и 19-летний Иван Егоров (25). У Колумбии трем баскетболистам удалось набрать больше 10 очков. В активе Бланко Даса Давида Стивена 17 баллов, Муньос Родригес Кевин Руярди набрал 12, а Чала Валеро Джон Себастьян — 11.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее бывший тренер сборной России по баскетболу оценил переход призера ОИ в ЦСКА.

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