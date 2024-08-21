Аршавин считает, что костромской «Спартак» заслужил пенальти в матче Кубка России

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире считает, что костромской «Спартак» заслужил право пробить пенальти в матче Кубка России. Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

«2Drots не повезло с соперником, «Спартак» уверенно играл и заслужил получить пенальти, у 2Drots таких своих моментов не было. Кострома уверенно прошла дальше», — заявил Аршавин.

Медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1.

В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Спартак» (Кострома) сыграет с победителем встречи «Текстильщик» (Иваново) — «Динамо Вологда».

Ранее тренер «2Drots» во время матча напал на журналиста.