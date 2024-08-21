Названо ключевое приобретение «Спартака»

Новичок московского «Спартака» аргентинец Эсекьель Барко является в настоящее время ключевым игроком команды. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин.

Эксперт также высказался о шансах москвичей обыграть «Зенит» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, отсутствие в составе петербуржцев травмированных Максима Глушенкова и Вендела значительно повышает шансы «Спартака» на успех.

«Травма Глушенкова? Здесь надо вспомнить еще и о Венделе. Мы видели, как «Зенит» мучился с «Химками». Отсутствуют два лидера, и «Зенит» уже не показывает яркой игры. Необходимо перестраиваться и находить другие схемы, которые будут приносить команде пользу. Да, в конце матча против «Химок» начали проходить передачи, ничью они вырвали. Но уже нет такой игры, где они бы владели ситуацией на поле.

В связи с потерей «Зенитом» двух ключевых игроков у «Спартака» появляются очень большие шансы на успех. Тем более, красно-белые на подъеме, игроки почувствовали вкус победы. Новичок Барко начинает вести игру. От него есть зависимость, и вопрос, перекроют его или нет. Но сейчас это приобретение работает», — констатировал Масалитин.

В 5-м туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. Именно в этом матче получил травму Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

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