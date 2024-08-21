Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое бы место занял «Зенит» в чемпионате Испании по футболу

Футболист «Краснодара» Гонсалес: «Зенит» входил бы в топ‑8 чемпионата Испании

close
100%
«ФК «Краснодар»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, какое бы место занял петербургский «Зенит» в чемпионате Испании по футболу. Он считает, что клубу было бы по силам бороться за верхнюю восьмерку. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Думаю, если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ‑8. Место примерно с третьего по восьмое», — заявил Гонсалес.

17 августа Гонсалес стал игроком «Краснодара».

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел за клуб 71 матч, забив четыре мяча.

Начинал карьеру Гонсалес в уругвайском «Ривер Плейте», за который он выступал с 2014 по 2017 год, затем он три года играл за уругвайский «Пеньяроль». За сборную Уругвая Гонсалес провел 17 матчей.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее травму Максима Глушенкова назвали странной.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами