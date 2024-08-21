Стало известно, какое бы место занял «Зенит» в чемпионате Испании по футболу

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, какое бы место занял петербургский «Зенит» в чемпионате Испании по футболу. Он считает, что клубу было бы по силам бороться за верхнюю восьмерку. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Думаю, если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ‑8. Место примерно с третьего по восьмое», — заявил Гонсалес.

17 августа Гонсалес стал игроком «Краснодара».

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел за клуб 71 матч, забив четыре мяча.

Начинал карьеру Гонсалес в уругвайском «Ривер Плейте», за который он выступал с 2014 по 2017 год, затем он три года играл за уругвайский «Пеньяроль». За сборную Уругвая Гонсалес провел 17 матчей.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

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