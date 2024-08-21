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Экс-игрок «Спартака» заявил, что Станкович преобразил команду

Экс-футболист Деменко заявил, что тренер Станкович преобразил «Спартак»

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Александр Нестеров/РИА Новости

Московский «Спартак» преобразился под руководством главного тренера Деяна Станковича. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«Мне сейчас нравится «Спартак». Станкович, видимо, очень много общается с ребятами, потому что мы видим, как появляется игра, и в коллективе хорошая обстановка. За этот небольшой период появилась организация в обороне и атакующие действия. Угальде заиграл при Станковиче — возможно, ему нужна была такая адаптация в течение года. Но Станкович команду преобразил», — считает Деменко.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 10 очков в пяти турах. В шестом туре москвичи на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», возглавляющим турнирную таблицу с 13 баллами. Встреча состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Масалитин заявил об опасениях относительно судьбы новичков «Спартака».

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