WADA может оспорить решение по допинг-делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать итальянского теннисиста Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте этого года. Об этом пишет puntodebreak.com.

«Как и в других случаях, мы внимательно рассмотрим это решение и оставим за собой право подать апелляцию в CAS, если это необходимо», — указано в заявлении.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее французский теннисист удивился тому, что Синнер был оправдан после применения допинга.