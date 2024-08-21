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РФС может внести изменения в регламент из-за директора «Оренбурга»

РФС может изменить дисциплинарный регламент из-за дела директора «Оренбурга»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Расследование по делу спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о критике судей может повлечь усовершенствование дисциплинарного регламента Российского футбольного союза. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов в комментарии ТАСС.

«Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включен в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», — заявил Митрофанов.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Андреев после матча Российской премьер-лиги подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не ожидал резкой критики судейства от спортдира «Оренбурга» Андреева.

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