РФС может внести изменения в регламент из-за директора «Оренбурга»

Расследование по делу спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о критике судей может повлечь усовершенствование дисциплинарного регламента Российского футбольного союза. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов в комментарии ТАСС.

«Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включен в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», — заявил Митрофанов.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Андреев после матча Российской премьер-лиги подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не ожидал резкой критики судейства от спортдира «Оренбурга» Андреева.