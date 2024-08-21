«Что-то личное»: игрока «Спартака» Соболева упрекнули в его поведении

Российский комментатор Роман Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости» заявил, что к ситуации, в которой оказался нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, все шло несколько лет.

«Все выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в «Спартаке», у тебя прекрасная семья, ты обеспечен всем. Вопрос: что еще надо? С ним точно произошло что-то личное», — заявил Нагучев.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее в «Зените» оценили прогресс переговоров по Соболеву.