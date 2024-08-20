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Аршавин заявил, что не ожидал резкой критики судейства от спортдира «Оренбурга» Андреева

Аршавин: не ожидал таких слов от Андреева, хотя я иногда высказываюсь похуже

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что не ожидал резкой критики судейства от спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Пришлось даже звонить Дмитрию Степановичу, чтобы узнать, почему так громко было сказано. Конечно, не ожидал от него, но я, наверное, в закрытом месте я высказываюсь и похуже», — заявил Аршавин.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

После матча Андреев подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

Ранее сообщалось, что РФС намерен наказать спортивного директора «Оренбурга».

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