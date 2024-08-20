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Бывший арбитр назвал недопустимым слова спортивного директора «Оренбурга» Андреева

Экс-арбитр Николаева о словах Андреева: это недопустимые вещи для нашего футбола

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что фразы, сказанные спортивным директором «Оренбурга» Дмитрием Андреевым после матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», недопустимы для российского футбола. Слова экс-судьи приводит «Матч ТВ».

«Наверное, работа арбитров была небезошибочной, но назначенный пенальти — очевидный, других сложных эпизодов не было. Для меня это стало неприятным откровением. Это недопустимые вещи для нашего футбола, — заявил Николаев.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

После матча Андреев подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

Ранее сообщалось, что РФС намерен наказать спортивного директора «Оренбурга».

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