Бывший президент «Спартака» отказался называть старт клуба в РПЛ удачным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нельзя назвать старт клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) удачным, так как они не играли с серьезными соперниками. Слова экс-главы приводит РИА Новости.

«Не считаю, что «Спартак» удачно стартовал. Обыгрывать аутсайдеров — не значит хорошо начать сезон. Команды, которые обыграл «Спартак», по-моему, даже пяти очков не набрали. Посмотрим, как команда сыграет с нормальными соперниками», — заявил Червиченко.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. На старте сезона в РПЛ красно-белые обыграли «Химки», «Крылья Советов», «Факел», сыграли вничью с «Ахматом» и проиграли «Оренбургу».

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, перейдет ли футболист Наир Тикнизян в «Спартак».