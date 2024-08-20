Футболист «Зенита» может уйти в английский клуб

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может уйти в аренду. Интерес к футболисту проявляет один из клубов английского Чемпионшипа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Изидор заявлял о желании уехать в Европу.

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу. Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру», — сказал футболист.

Сообщается, что 23-летний Изидор может переехать в Англию на правах аренды с правом выкупа.

Изидор выступает за петербургский клуб с 2023 года. Вместе с командой он стал чемпионом России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.