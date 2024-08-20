Легионер «Химок»: сыграли со «Спартаком», стал понимать уровень чемпионата России

Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья заявил, что его команда способна закрепиться в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25. Слова 22-летнего центрального защитника из Панамы приводит Legalbet.

«Мы уже сыграли с некоторыми топовыми соперниками: с московским «Спартаком» (проиграли 1:3. — «Газета.Ru») и с «Зенитом» (добились ничьей со счетом 1:1. — «Газета.Ru»). Я стал лучше понимать уровень чемпионата России. Мы должны постараться набрать как можно больше очков, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, а не бороться в нижней», — сказал Фаринья.

Панамский защитник принял участие в трех матчах в составе «Химок» и записал на свой счет два гола.

В пяти турах чемпионата России «Химки» одержали одну победу над казанским «Рубином» (3:2), дважды проиграли — «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а также один раз сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«Химки» набрали пять очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

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