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«Что-то невероятное»: игрок ЦСКА — о работе Березуцкого на посту тренера

Игрок ЦСКА Лукин заявил, что прислушивается к советам Алексея Березуцкого

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РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что считает кумирами Василия и Алексея Березуцких, которые играли вместе в обороне армейского клуба на протяжении 16 лет. Слова 20-летнего центрального защитника приводит Legalbet.

«Братья Березуцкие — настоящие легенды ЦСКА. И тот факт, что Алексей Березуцкий сейчас находится в тренерском штабе — это что-то невероятное, — сказал Лукин. — В детстве я смотрел его игры по телевизору, а сейчас он дает мне советы, подсказывает на тренировках и перед выходом на поле. Пытаюсь все это максимально впитать».

Лукин принял участие в пяти матчах ЦСКА в текущем сезоне и не отличился голевыми действиями.

Василий Березуцкий сыграл 376 матчей в составе ЦСКА с 2002-го по 2018 год, а Алексей Березуцкий провел 341 игру с 2001-го по 2018-й.

Алексей Березуцкий также занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, был исполняющим обязанности главного тренера команды, а также главным тренером команды с 2021 по 2022 год.

В 2024 году специалист вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб Марко Николича.

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