РФС намерен наказать спортивного директора «Оренбурга»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча пятого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц в комментарии Sport24.

«Мы рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке на матче «Ростов» — «Оренбург». А именно нахождение неаккредитованного сотрудника «Оренбурга» около футбольного поля во время матча, а еще его неправомерное воздействие с резервным арбитром», — сказал Григорьянц.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

Также Андреев после матча Российской премьер-лиги подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

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