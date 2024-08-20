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«Зависть, ревность»: российский каскадер — о фильме «Каскадеры» с Райаном Гослингом

Каскадер Рабаданов высоко оценил фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом

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Vianney Le Caer/AP

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» Рабаданов высоко оценил фильм «Каскадеры» с Райаном Гослингом в главной роли.

В кинокартине рассказывается история каскадера Кольта Сиверса (в исполнении Гослинга), который получил тяжелую травму на съемках и надолго выбыл из профессии. Однако затем Сиверса неожиданно вызвали поработать дублером известного актера, с которым у него натянутые отношения.

«Конечно, я посмотрел эту картину. Как и в любом фильме, там есть художественный вымысел, но очень многое показано правдиво! Зависть, ревность — все эти ситуации есть в реальной жизни, даже у нас в России.

Каскадеры ведь работают за кадром, но часто именно они — легенды. Так что в целом много правды в этом фильме», — сказал Рабаданов.

Ранее каскадер отказался смотреть Олимпиаду из-за пропаганды.

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