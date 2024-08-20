Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вообще не знал, кто такой Моргенштерн»: известный борец — о работе с рэпером

Борец Рабаданов заявил, что не знал Моргенштерна до личного знакомства

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер высоко оценил задания, придуманные искусственным интеллектом.

«Это супер! Это уровень! Самые крутые испытания, самый высокий уровень, просто фантастика, 10 из 10! Очень креативно придумали, ломали голову, как это сделать. Я такого не ожидал. Все было честно — ставка делалась именно на спорт», — сказал Рабаданов.

Также борец вспомнил, как ранее участвовал в другом экстремальном шоу «Русский ниндзя», где ведущим был Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

«Если честно, когда я пришел на проект, вообще не знал, кто такой Моргенштерн. Мне только там сказали, что это крутой модный певец. Никак особо не взаимодействовал с ним», — сказал Рабаданов.

Моргенштерн работал ведущим на проекте «Русский ниндзя» вместе с видеоблогером Идой Галич и бывшим капитаном сборной России по регби Василием Артемьевым.

Ранее легендарный боксер Лебедев поразил всех на экстремальном шоу.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами