«Вообще не знал, кто такой Моргенштерн»: известный борец — о работе с рэпером

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер высоко оценил задания, придуманные искусственным интеллектом.

«Это супер! Это уровень! Самые крутые испытания, самый высокий уровень, просто фантастика, 10 из 10! Очень креативно придумали, ломали голову, как это сделать. Я такого не ожидал. Все было честно — ставка делалась именно на спорт», — сказал Рабаданов.

Также борец вспомнил, как ранее участвовал в другом экстремальном шоу «Русский ниндзя», где ведущим был Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом).

«Если честно, когда я пришел на проект, вообще не знал, кто такой Моргенштерн. Мне только там сказали, что это крутой модный певец. Никак особо не взаимодействовал с ним», — сказал Рабаданов.

Моргенштерн работал ведущим на проекте «Русский ниндзя» вместе с видеоблогером Идой Галич и бывшим капитаном сборной России по регби Василием Артемьевым.

Ранее легендарный боксер Лебедев поразил всех на экстремальном шоу.