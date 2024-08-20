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Черчесов рассказал, есть ли у «Спартака» прогресс под руководством Станковича

Черчесов высказался о прогрессе «Спартака» под руководством Станковича

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который тренирует национальную команду Казахстана, признался, что ему сложно судить о прогрессе московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича, поскольку он практически не смотрит матчи. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Скажу, что они какую игру подряд выиграли, а так пока невозможно ни про одну команду сказать основательно. Понятно, что прогресс есть, мы это видим. Другое дело, что другие команды уже сыграли с конкурентами, а «Спартак» только проведет игру с «Зенитом», — заявил Черчесов.

Станкович возглавил московский клуб летом 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что счастлив в клубе.

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