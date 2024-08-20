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Булыкин объяснил, чего не хватает «Краснодару»

Булыкин: прошлый сезон выбил «Краснодар» из колеи

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый отечественный нападающий, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал для «Газеты.Ru» не самый удачный старт сезона «Краснодара», серебряного призера Российской премьер-лиги прошлого сезона.

«Краснодару», наверное, не хватает психологической уверенности. Все-таки прошлый сезон выбил команду из колеи, хоть она и заняла второе место. Не воспользовались хорошим шансом на титул. Смена тренера тоже повлияла. А когда нет хорошего результата, теряется уверенность и очень тяжело на этом фоне играть. Приходится прикладывать двойные усилия. Им нужно поймать кураж, какой был в прошлом сезоне, и на этом кураже вылезти из этой небольшой яме. По футболистам клуб хороший, по прошлому сезону место хорошее, но игру нужно показывать чуть более уверенную. И, конечно же, результат надо показывать. Если все это у «Краснодара» будет, он снова станет боевой единицей и поборется с «Зенитом» за чемпионство», — считает Булыкин.

«Краснодар» уступил в матче за Суперкубок России «Зениту» (2:4), после чего начал РПЛ с трех ничьих подряд, но в четвертом и пятом туре смог одержать волевые победы над ЦСКА и «Пари НН» с одинаковым счетом – 2:1.

Ранее стало известно будущее бразильского защитника ЦСКА.

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