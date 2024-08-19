Защитник «Локомотива» похвалил ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Жерзиньо Ньямси после матча против ЦСКА заявил, что ему понравилось игра команды соперника. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Я знаю, что это хорошая команда, у них хорошие атакующие и оборонительные качества, так что мы хорошо провели против них игру, сумев добиться победы», — заявил Ньямси.

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов.

Ранее стало известно будущее бразильского защитника ЦСКА.